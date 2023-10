SIGA O SCA NO

04 Out 2023 - 17h34

04 Out 2023 - 17h34 Por Da redação

Árvore de grande porte caiu sobre a rodovia Domingos Innocentini (estrada do Broa), no trecho conhecido como Descida do Jacaré. O incidente ocorreu durante a chuva forte que atingiu a região na tarde desta quarta-feira (4). Segundo informações, nenhum veículo foi atingido. Motoristas devem ter cautela para transitar pelo local.

