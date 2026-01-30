(16) 99963-6036
Árvore cai e interdita parcialmente rua no Jardim Cardinali

30 Jan 2026 - 08h34Por Da redação
Árvore cai e interdita parcialmente rua no Jardim Cardinali - Crédito: SCA Crédito: SCA

Devido a chuva registrada durante a madrugada desta sexta-feira, uma árvore acabou cedendo e caiu sobre a via na manhã de hoje, na rua Irmã Maria São Félix, no bairro Jardim Cardinali. Apesar da queda, a via não ficou totalmente interditada, sendo possível a passagem de veículos por uma das faixas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e está a caminho do local para realizar a retirada da árvore e garantir a segurança dos motoristas e pedestres. Até o momento, não há informações sobre feridos.

