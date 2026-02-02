Árvore cai e interdita avenida na entrada do distrito de Água Vermelha

Crédito: SCA

Parte de uma árvore de grande porte caiu sobre a avenida Bela Cintra, na entrada do distrito de Água Vermelha, durante a chuva registrada na tarde deste domingo (1º).

Com a queda dos galhos, o trânsito precisou ser totalmente interrompido no local até que a via fosse liberada.

Um morador do distrito entrou em contato com a redação do SCA demonstrando preocupação com a situação. Segundo ele, outra parte da árvore permaneceu em pé e apresenta risco iminente de nova queda, o que pode colocar em perigo motoristas e pedestres que circulam pela avenida. Ele pede providências.

