sábado, 13 de setembro de 2025
Árvore "boneco" ganha iluminação e vira atração no Douradinho

13 Set 2025 - 10h23Por Da redação
Um trabalho artístico que já se tornou referência no Douradinho voltou a chamar a atenção dos moradores. Conhecida como a “árvore boneco”, a escultura natural recebeu recentemente um sistema de iluminação especial, valorizando ainda mais a criação do morador responsável pela intervenção.

À noite, o destaque é ainda maior: a iluminação evidencia os traços do trabalho manual e transforma a árvore em um ponto de encontro e contemplação para quem passa pela região.

O São Carlos Agora já mostrou em outras ocasiões o cuidado e a dedicação do morador, que há anos transforma elementos do bairro em arte urbana, criando um espaço que mistura criatividade e identidade.

