Árvore atrapalha visão de motoristas em cruzamento na Vila Nery

Uma árvore está levando perigo para motoristas que trafegam pela região da Vila Nery.

O problema está no cruzamento da rua Major José Inácio com a rua Joaquim Eduardo Catarino. O motorista que segue pela major, quando chega no cruzamento e olha sentido Balão do Bonde para observar o fluxo de veículos, tem a visão prejudicada pelos galhos da árvore e precisa avançar com o veículo.

Segundo uma leitora do São Carlos Agora, o risco de acidente é eminente. Ela pede a poda dos galhos da árvore.

Mande seu recado (sempre com uma foto) para o email faleconosco@saocarlosagora.com.br ou pelo WhatsApp 16 99633-6030.

