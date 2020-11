Artigo de pesquisadores do ICMC São Carlos é premiado

Crédito: Divulgação

O artigo Mirante: A visualization tool for analyzing urban crimes foi reconhecido como melhor trabalho na categoria computação gráfica durante a 33ª Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI 2020). Promovida anualmente pela Sociedade Brasileira de Computação, a conferência é a mais importante da área na América Latina e foi realizada virtualmente de 7 a 10 de novembro.

Entre os autores do artigo estão o professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, Luis Gustavo Nonato e os doutorando Jaqueline Silveira e Germain Garcia-Zanabria do Laboratório de Visualização, Imagens e Computação Gráfica.

O trabalho foi realizado em co-autoria com os pesquisadores Marcelo Nery, Sérgio Adorno e Erick Gomez-Nieto, do Núcleo de Estudos da Violência da USP (NEV-USP), além de Jorge Poco, da Fundação Getúlio Vargas.

No artigo, os pesquisadores apresentam a ferramenta Mirante, que permite diagnosticar como o crime evolui em regiões específicas das cidades, chegando a indicar o que ocorre em cada rua, contribuindo para a compreensão sobre os motivos que levam certos tipos de crimes a ocorrer mais em determinadas regiões. O trabalho faz parte de um amplo projeto de pesquisa, que busca combater a criminalidade com ciência de dados e inteligência artificial.

