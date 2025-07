Artigo da área de Engenharia Civil produzido na UFSCar é premiado

Crédito: (Imagem: Divulgação)

O artigo "Practical Application of Two New Diagonal Shear Load Capacity Equations for Partially Grouted Masonry Walls" recebeu menção honrosa (segundo lugar) no prêmio RG Dysdale - Melhor artigo relacionado a Dimensionamento, Comportamento e/ou Análise de Estruturas de Alvenaria, no Canadian Masonry Symposium, realizado em Ottawa (Canadá) entre 2 e 5 de junho.

O trabalho é fruto do diploma conjunto de doutorado entre o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGECiv) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e da University de Calgary (Canadá), tendo como autores Klaus Medeiros (autor da tese de doutorado), Rodolfo Palhares e Guilherme Parsekian, por parte da UFSCar, e, Jianyixian Zhu e Nigel Shrive, por parte da UCalgary.

O artigo trata de uma nova formulação que foi criada para determinar qual o limite de carga que uma parede estrutural de edifício pode suportar, por exemplo quando solicitado por uma ação lateral devido ao vento.

"O objetivo do trabalho foi apresentar e explicar em detalhes a simulação e comparar os resultados da formulação com resultados de ensaios disponíveis na literatura", explicou Parsekian.

A pesquisa foi feita por meio de modelos numéricos detalhados, calibrados por resultados de ensaios realizados em outro trabalho do grupo de pesquisa que incluiu parceria EUA-Canadá-Brasil e também de resultados de ensaios disponíveis na literatura.

O principal resultado obtido foi a formulação específica para dimensionamento de edifícios de alvenaria estrutural. “A pesquisa permite dimensionamento seguro e econômico de edifícios em alvenaria estrutural, sistema que hoje é utilizado para grande número de moradias”, concluiu Parsekian.

