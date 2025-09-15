(16) 99963-6036
segunda, 15 de setembro de 2025
Cidade

Articulista do “São Carlos Agora” passa a integrar a Comissão de Honra de candidato à Presidência da República Portuguesa

15 Set 2025 - 15h35Por Jessica Carvalho R.
O articulista do Portal São Carlos Agora, jornalista português Rui Sintra, residente em São Carlos, foi convidado – e aceitou - para integrar a Comissão de Honra do candidato Dr. Luís Marques Mendes à Presidência da República Portuguesa, com o pleito marcado para o mês de janeiro de 2026, em Portugal.

O candidato Luís Marques Mendes, licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi secretário e adjunto do Governador Civil do Distrito de Braga, advogado na Comarca Judicial de Fafe, consultor jurídico da Efacec e presidente do Conselho de Administração da ENSINO, entidade proprietária da Universidade Atlântica, e administrador executivo da Nutroton Energias.

Militante do Partido Social Democrata (PSD), exerceu funções no poder local, como vice-presidente da Câmara Municipal de Fafe (1977–1985), e funções parlamentares, tendo sido diversas vezes eleito deputado à Assembleia da República pelos círculos de Braga (V e VII Legislaturas), Aveiro (VIII, IX e X Legislaturas) e Viana do Castelo (VI Legislatura). Presidiu ao grupo parlamentar do PSD (1996–1999), sendo líder do partido do atual Presidente da República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa.

Teve um longo percurso governativo, integrando os três governos de Aníbal Cavaco Silva — como Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares do X Governo (1985–1987), acumulando com as funções de porta-voz; Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, no XI Governo (1987–1992); Ministro-Adjunto do Primeiro-Ministro do XII Governo (1992–1995) —; e do governo de José Manuel Durão Barroso — Ministro dos Assuntos Parlamentares do XV Governo (2002–2004).

Além da sua atividade jornalística, Rui Sintra tem-se destacado  através de seus trabalhos desenvolvidos em prol da comunidade luso-brasileira em São Carlos e no Estado de São Paulo.

Últimas Notícias