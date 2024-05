Finalmente concessionária inicia duplicação da SP-318 entre Rincão e São Carlos

A Arteris ViaPaulista iniciou a duplicação de mais uma rodovia sob gestão da empresa. Com a mobilização inicial já em andamento, a concessionária duplicará 31 quilômetros da Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), do km 249 (próximo a São Carlos) ao km 280 – entroncamento da SP-318 com a SP-255 em Rincão. O investimento é na ordem de R$ 176 milhões.

A obra no segmento viário da SP-318 proporcionará condições mais seguras de tráfego no entroncamento entre as duas rodovias (SP-318 e SP-255), que conectam as cidades de São Carlos, Rincão e Araraquara, favorecendo toda a infraestrutura do corredor logístico Ribeirão Preto x São Carlos. Cerca de 300 trabalhadores diretos devem ser mobilizados no decorrer da evolução da obra.

Com a modernização, a rodovia será constituída de duas novas faixas de rolamento. A divisão dos sentidos norte e sul será feita por elementos de contenção longitudinal, que conferem mais segurança à trafegabilidade, além de implantação de nova sinalização vertical e horizontal. A nova pista deve beneficiar diretamente os municípios de São Carlos, Rincão, Guatapará, Araraquara, Américo Brasiliense e Santa Lúcia, que juntas somam cerca de 550 mil moradores.

A obra de duplicação também inclui a construção de sete novos dispositivos de retorno ao longo do segmento, assim como a remodelação do dispositivo existente no km 269. A implantação de novos dispositivos resultará na redução de acidentes causados pela travessia em nível, e consequentemente na diminuição de ocorrências de colisões frontais e transversais.

Além da mobilidade e segurança viária de usuários que se deslocam pela rodovia, a duplicação favorece a região. Isso porque facilita o escoamento da produção agrícola e industrial e estimula a instalação de empresas e indústrias com uma infraestrutura logística adequada.

SP-255

Na mesma região, também sob gestão da ViaPaulista, equipes atuam na duplicação de 29 quilômetros da Rodovia Antônio Machado Sant’Anna, (SP-255), entre o km 48+100 e 77+100, de Rincão a Araraquara.

O investimento da concessionária é de R$ 143 milhões e a previsão de término é até dezembro de 2024.

A obra inclui a duplicação do eixo principal da rodovia (construção de nova pista), acostamento e a implantação de dois novos dispositivos de retorno, no km 65+800 e 56+9 (em fase de serviço de terraplenagem), que ajudarão a reduzir a incidência de colisões frontais e transversais, além da remodelação (ampliação) dos dispositivos localizados nos km 49+25, km 51+5, km 60+4, km 69+6 e km 73+6.

Mais segurança

A continuidade dos investimentos em modernização, mobilidade e segurança viária da companhia corrobora o compromisso da empresa com valores de segurança e expertise em gestão de rodovias. Desde que assumiu a concessão, a empresa já entregou aos usuários 25 quilômetros de duplicação da SP-255, a Rodovia dos Calçados.

O primeiro trecho foi entregue em março de 2022: 10 quilômetros de Bocaina a Jahu, entre o km 137+950 e o km 147+300. O segundo trecho, já em operação, é o segmento entre o km 156 ao km 172, de Barra Bonita a Jahu, liberado aos usuários de forma integral em novembro de 2023 – investimento de aproximadamente R$ 101 milhões e que impactou diretamente ao menos 300 mil habitantes de sete municípios do entorno: Jahu, Barra Bonita, Mineiros do Tietê, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, São Manuel e Macatuba, possibilitando um deslocamento mais seguro entre eles.

As obras integram o cronograma de investimento da companhia, que prevê a duplicação total de 230 quilômetros ao longo da SP-255. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 1,4 bilhão.

