Arteris Via Paulista informa Operação Pare e Siga na SP-318 para lançamento de vigas em São Carlos

10 Jun 2025 - 14h23 Por Jessica C R

Obras de duplicação na SP-318 - Crédito: divulgação

A Arteris ViaPaulista informa a realização de Operação Pare e Siga com interrupções parciais no tráfego em alguns trechos da Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), em São Carlos, nos dias 14 e 15 de junho, para ação de lançamento de vigas longarinas que integram os dispositivos de retorno (viadutos) que estão sendo implantados.

As intervenções de pare e siga estão previstas para ocorrerem durante o dia, das 07h às 17, em ambos os sentidos da via entre o km 269 e 275. Neste tipo de operação, o tráfego é interrompido em um sentido da via, enquanto o sentido oposto é liberado. Depois, é invertida a interrupção.

Em alguns momentos, porém, o tráfego será totalmente bloqueado para o lançamento das estruturas sobre a pista nova. Essa dinâmica terá o tempo máximo de 15 minutos.

Motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção durante o período das intervenções, reduzir a velocidade e manter uma distância segura do veículo que segue à frente. Toda a operação estará sinalizada e o Centro de Controle Operacional (CCO) fará o monitoramento da rodovia, garantindo a segurança e fluidez do tráfego durante as intervenções.

Locais de Pare e Siga para o dispositivo no km 269+050:

- Pare e Siga /Pare e Pare – km 269+600 pista norte.

- Pare e Siga /Pare e Pare – km 270+300 pista sul.

Locais de Pare e Siga para o dispositivo no km 274+330:

- Pare e Siga /Pare e Pare – km 274+000 pista norte.

- Pare e Siga /Pare e Pare – km 275+000 pista sul.

