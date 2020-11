Arroz Carreteiro solidário é opção para este domingo na Paróquia São Cristóvão

Crédito: Divulgação

Com o objetivo de angariar recursos para o término do centro catequético para jovens do Jockey Club, a Paróquia de São Cristóvão realizará neste domingo, 22, a primeira edição do Arroz Carreteiro, cuja venda será revertida para o término da obra.

“Em virtude da pandemia o sistema de entrega será drive thru e custará R$ 35,99 a porção que vem acompanhada de coxa e sobrecoxa de frango, feijão e vinagrete. O horário de entrega será das 11h às 13h”, disse o padre Dionísio Santos.

Informações adicionais poderão ser obtidas pelos fones 16 98131-2922 ou 3416-6061.

