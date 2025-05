Arraiá da Ocupação acontece no dia 12 de julho no Antenor Garcia

Compartilhar no facebook

No próximo dia 12 de julho de 2025, a partir das 18h, a Ocupação "Em Busca de uma Moradia" será palco de uma festa junina especial: o Arraiá da Resistência. Localizada na Rua Bruno de Pauka, 120, no bairro Antenor Garcia, a ocupação se transforma em um espaço de alegria, cultura e, acima de tudo, resistência social.

A festa promete reunir moradores, apoiadores e visitantes em uma noite repleta de comidas típicas, quadrilha animada, música para dançar, além de brincadeiras para crianças e adultos. Mais do que um simples arraiá, o evento é uma expressão coletiva de esperança e mobilização por uma moradia digna.

O convite à comunidade é claro: vistam-se com trajes caipiras, levem o chapéu de palha e preparem-se para curtir o quentão, a pipoca e a fogueira. “Aqui, a esperança dança forró e a luta é celebrada com pipoca e quentão!”, afirma o texto de divulgação do evento.

Além de celebrar a cultura popular, o Arraiá da Resistência também é um ato político e simbólico, que une a tradição junina ao ativismo social, reforçando a identidade e o pertencimento dos moradores. “É festa, é cultura, é resistência! Não perca!”, convida a comunidade.

Doações são bem-vindas

Os organizadores do evento também fazem um apelo por doações de alimentos, materiais de festa ou recursos que possam contribuir com a realização da festa. Qualquer ajuda é importante e pode ser entregue no local ou combinada para retirada.

Contatos para doações via WhatsApp:

Thalia: (16) 99437-5212

Erica: (16) 99188-9470

Endereço para entrega:

Ocupação "Em Busca de uma Moradia"

Rua Bruno de Pauka, 120 – Antenor Garcia

