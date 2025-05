Arquitetura e Urbanismo: Inscrições abertas para visita monitorada

Compartilhar no facebook

17 Mai 2025 - 16h01 Por Jessica C R

Foto ilustrativa - Crédito: Freepik

O Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP (IAU/USP), em São Carlos, abriu inscrições para a Visita Monitorada 2025, uma oportunidade única para que estudantes, pais, professores e demais interessados conheçam de perto a estrutura, os projetos e as atividades desenvolvidas no Instituto.

Durante a atividade, os participantes poderão conversar com professores, alunos e funcionários, além de conhecer os ateliês com exposições de trabalhos e os laboratórios de Modelos e Maquetes, Fabricação Digital e Desenho Digital – espaços fundamentais na formação dos futuros arquitetos e urbanistas.

A visita está programada para o dia 29 de maio, das 9 às 12 horas.

As inscrições devem ser feitas pelo site do programa USP e as Profissões: uspprofissoes.usp.br/visitas-monitoradas-2025

Contato:

Telefone: (16) 3364-9165

E-mail: ccexiau@sc.usp.br

Mais detalhes: prceu.usp.br/programa/usp-e-as-profissoes

Engenharia também recebe inscrições para visita

A Escola de Engenharia de São Carlos está com vagas abertas para a visita monitorada para os cursos Engenharias Aeronáutica, Ambiental, Computação e Materiais e Manufatura, oferecidos na Área 2 do Campus. Para os demais cursos da EESC, não há mais disponibilidade para este mês.

As inscrições devem ser feitas via formulário on-line, de acordo com o horário de interesse.

Manhã: 8 horas - Formulário de Inscrição

Tarde: 13 horas - Formulário de Inscrição

