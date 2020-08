Arquitetos terão cursos gratuitos sobre Protagonismo Profissional e Norma de Desempenho em São Carlos

Crédito: Divulgação

A cidade de São Carlos vai receber nos meses de agosto, outubro e novembro, capacitações online sobre temas relacionados a arquitetura e urbanismo realizadas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP e organizadas pela Agência Nacional de Desenvolvimento Eco-Social (ANDES). O conteúdo das aulas será ministrado de forma híbrida, com parte das aulas online e parte presencial, com data a ser agendada posteriormente.

No dia 4 de setembro, acontece o curso sobre “Norma de Desempenho”, que visa oferecer aos profissionais arquitetos e urbanistas a oportunidade de conhecimento dos temas “desempenho térmico, desempenho lumínico e desempenho acústico” de forma técnica e objetiva.

Já no dia 4 de novembro, o tema da capacitação é “Protagonismo Profissional & Faça você mesmo (DIY*)”. A capacitação visa oferecer aos profissionais arquitetos e urbanistas a oportunidade de conhecer o tema, agregando ao crescimento humano, profissional e organizacional das pessoas e empresas do segmento, técnicas e metodologias científicas para o aprendizado acelerado de táticas e estratégias de negócio que contribuirão decisivamente com o crescimento econômico e empregabilidade da classe, proporcionado enfoque no desenvolvimento de soft skills (habilidades comportamentais), com o objetivo de aumentar o autoconhecimento individual (consciência), impactando diretamente na absorção do conteúdo da capacitação implementando a performance profissional e pessoal de cada participante.

Todos os cursos de capacitação são gratuitos e oferecidos por meio da parceria concretizada entre o CAU/SP e ANDES, Agência Nacional de Desenvolvimento Eco-Social.

Os links para as inscrições nos cursos estão disponíveis no site: https://www.capacitacoes.arq.br/saocarlos e é necessário informar o número de inscrição no CAU/SP. Vale ressaltar que só poderá participar dos cursos presenciais, quem se inscrever e participar das aulas online.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também