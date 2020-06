Arautos do Evangelho sortearam imagem de Nossa Senhora

Crédito: Marcos Escrivani

Os Arautos do Evangelho de São Carlos irão realizar neste sábado, 27, a partir das 20h, a segunda live beneficente. Será um concerto musical que terá como tema o Livro Vermelho de Mont Serrat e contará com canções medievais. Haverá o sorteio de uma imagem de Nossa Senhora.

Segundo os organizadores do evento religioso, a missão da Igreja Católica de auxiliar os mais necessitados, se faz ainda mais presente em tempos de pandemia.

Seguindo o ensinamento do Divino Mestre, os Arautos do Evangelho junto com várias entidades filantrópicas, estão promovendo uma campanha nacional denominada “Quarentena, fé e caridade”.

Ela consiste na arrecadação e distribuição de alimentos e materiais de higiene junto a mais de 800 municípios brasileiros, em coordenação com as secretarias municipais de Assistência Social e as Caritas diocesanas.

Para participar do sorteio da imagem de Nossa Senhora basta clivar no seguinte: https://forms.gle/cGRK33psFiy9WNn38

