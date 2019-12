Arautos do Evangelho realizam missa e cantata natalinas

Crédito: Divulgação

A Comunidade Católica dos Arautos do Evangelho realiza apresentação musical do Coral Santos Anjos, nesta terça-feira, 24, a partir das 19h no Centro Mariano, que fica localizado no km 144, da Rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215) km 144.

Na véspera do Natal irá acontecer ainda uma santa missa e segundo os organizadores o coral irá apresentar, músicas de vários países, como França, Itália e Alemanha, com um repertório bem variado.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 16 992043157

