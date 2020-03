Arautos do Evangelho irá transmitir via Face, Santa Missa ao Vivo

Arautos do Evangelho promoverá missa virtual a partir das 10h deste domingo, 22 - Crédito: Divulgação

Levar conforto e palavras de fé e otimismo. Paralelamente atender aos conclamos do papa Francisco e do bispo diocesano de São Carlos, Dom. Paulo Cezar. Desta forma, o Arautos do Evangelho da cidade irá realizar neste domingo, 22, a partir das 10h, Santa Missa ao vivo que será transmitida na página da paróquia no Facebook e pode ser acessada facilmente através do link https://www.facebook.com/sc.ae2018/.

“Neste momento em que lutamos para disseminar o coronavírus e saber das dificuldades que toda a população atravessa, vamos realizar esta missa de maneira virtual. Assim todas as pessoas poderão assistir dentro de suas casas a missa e ter um conforto espiritual da igreja católica”, disse o padre Francisco Magnos.

