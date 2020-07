Araras conhece trabalho desenvolvido em São Carlos com a população em situação de rua

A equipe do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua “Drº Narciso Gomes” da Prefeitura de Araras esteve na manhã desta sexta-feira (17/07) em São Carlos para conhecer o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social com a população em situação de rua. O coordenador do Centro POP de Araras, Lúcio Casa Bela, foi recebido pela supervisora do Centro aqui de São Carlos, Ana Dellapina e pela equipe multidisciplinar que acolhe as pessoas que moram e/ou sobrevivem nas ruas.

“Realizamos o acolhimento e provemos a inserção dessas pessoas em atividades coordenadas por toda a equipe, mas em virtude da pandemia do novo coronavírus desenvolvemos um novo modelo de trabalho, mais qualificado e humanizado de acordo com os princípios do Sistema Único de Assistência Social. Hoje nosso atendimento é todo referenciado e feito com prontuários, uma forma que nos possibilita um melhor acompanhamento sócio assistencial. Debater esse assunto tão importante com a equipe de Araras é gratificante no sentido de qualificar mais o trabalho e ao mesmo tempo buscar um atendimento mais eficaz para essas pessoas”, explica Ana Dellapina, supervisora do POP São Carlos.

No Centro POP de São Carlos a população em situação de rua recebe alimentação, antes da pandemia também participavam de cursos e capacitações, além de poder fazer a higiene pessoal e usar o guarda-volumes. Quando a pessoa chega é acolhida por um profissional que realiza escuta da sua demanda. Muitas vezes estão sem documentação, higiene pessoal e alimentação. Quando tem família, o Centro POP tenta a aproximação. O horário de funcionamento é de segunda à sexta, das 8h às 17h. No local são atendidos por dia entre 30 e 35 pessoas.

“O trabalho realizado aqui em São Carlos é referência para os demais municípios do Estado, principalmente na parte de abordagem diária realizada e pelas opções de acolhimento. Temos um Centro atuante também, porém queremos ampliar essa questão da abordagem em Araras, por isso optamos por essa troca de experiência”, disse Lúcio Casa Bela.

Diariamente o Centro POP de São Carlos realiza abordagens, porém em função do inverno, intensificou as rondas no período noturno para oferecer os serviços para a população em situação de rua. Denominada “operação frentes frias” a equipe do plantão percorre todos os pontos e os moradores são convidados a pernoitar na Casa de Passagem (antigo Albergue Noturno) ou no espaço preparado em parceria com as paróquias, como na Igreja São João Batista.

“Recentemente a Prefeitura reformou a Casa de Passagem que em virtude da pandemia também está acolhendo pessoas em situação de rua agora em tempo integral para garantir a quarentena”, ressaltou a secretária de Cidadania e Assistência Social, Glaziela Solfa Marques, revelando ainda que a partir da próxima semana a sua pasta vai fazer operações especiais na cidade direcionadas à população em situação de rua e a COVID-19.

O Centro POP de São Carlos fica na rua São Joaquim, 818, no Centro. A Casa de Passagem na rua Rotary Clube, 101, na Vila Marina.

