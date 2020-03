Aranhas, lagartos e escorpiões se concentram em terreno abandonado no Aracy 2

Lagarto foi morto no quintal de uma casa - Crédito: Divulgação

Moradores residentes na rua Sebastião Campos Penteado, no Cidade Aracy 2, próximos a um terreno abandonado, estão assustados.

Na manhã desta quarta-feira, 18, entraram em contato com o São Carlos Agora e disseram que o local está com mato alto e água parada. Isso faz com que pode se tornar um local para a procriação do Aedes aegypti, mosquito que transmite a dengue.

Para piorar, no local há aranhas, escorpiões e lagartos, um deles morto por um cão de uma família que contatou o portal.

“Moro nesta casa há dois meses e tenho três filhos pequenos. Mas meus vizinhos disseram que o problema persiste há meses”, comentou uma dona de casa, que afirmou ter achado animais peçonhentos no quintal de sua casa. “Já reclamei na Prefeitura, mas ninguém dá ouvidos”, disse a reclamante.

