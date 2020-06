Deixe o seu sofá como novo com a Aqua-lav

Crédito: Freepik

A higiene é fundamental para que uma residência ofereça segurança, conforto e qualidade de vida para a família. Ainda mais em época de Covid-19. Ter a oportunidade de higienizar móveis, acessórios e utensílios que integram a casa é fundamental para que, além da conservação, a limpeza irá combater germes, bactérias, até mesmo o novo coronavírus, responsável pela pandemia que afeta todo o Brasil.

Sem contar que a higienização do sofá é necessária a cada seis meses ou, pelo menos, uma vez por ano.

Desta forma, pensando sempre no bem-estar da família são-carlense, a Aqua-Lav, que está no mercado há mais de 10 anos, trabalha com produtos de alta qualidade para melhor atender seus clientes, com profissionais altamente qualificados e que obedecem todos os protocolos de segurança exigidos atualmente pelas autoridades sanitárias.

A Aqua-Lav faz a lavagem e higienização de sofás, deixando-o limpo e perfumado, além de prestar serviço de lavagem de cortinas, persianas, colchões, pelúcias, banco de automóveis, edredons, tapetes, carrinhos de bebê, poltronas, entre outros.

CONHEÇA A AQUA-LAV

O cliente interessado em orçamento sem compromisso, basta entrar em contato pelo fone 16 99754-1617 e falar com Thiago Silva.

“Lavamos em nosso estabelecimento, ou caso preferir, iremos até a sua casa e realizamos o serviço em sua residência.

A Aqua-Lav fica na rua Domingos Diegues, 179, no Jardim Santa Felícia, em São Carlos

PROMOÇÃO ESPECIAL

A Aqua-Lav está com uma promoção especial: se o cliente ligar e os seus vizinhos (e/ou parentes) solicitarem serviços em mais de uma residência, haverá um desconto superespecial. É só ligar e conferir.

