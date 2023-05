Aproximadamente 100 PMs participam de reintegração de posse no Recanto das Oliveiras

Máquinas demolem moradias durante a reintegração de posse - Crédito: Maycon Maxmino

Teve início na manhã desta sexta-feira, 5, uma reintegração de posse no Recanto das Oliveiras. A ordem partiu do Poder Judiciário e aproximadamente 100 PMs de São Carlos e de Ribeirão Preto, além de 26 viaturas e um helicóptero participam da ação.

De acordo com o Major Cícero Santos Mello, coordenador operacional do 38º BPM/I de São Carlos há no local 36 lotes, dos quais seis estariam habitados. Os demais, desocupados. Todas as moradias, segundo ele, serão demolidas e os trabalhos devem se estender por vários dias já que o terreno tem aproximadamente 500 mil metros quadrados e é considerado uma área de preservação ambiental.

O Recanto das Oliveiras fica às margens da rodovia Washington Luís (SP-310), próximo ao Posto Castelo. É um conjunto de chácaras e a questão da reintegração de posse corre na Justiça há vários anos.

Estão no local, máquinas da Prefeitura Municipal, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, além da Polícia Militar e Guarda Municipal.

Leia Também