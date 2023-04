Câmara aprova PLs que tornam obrigatório uso de detectores de metais e vigilantes em escolas de São Carlos

Escola municipal - Crédito: divulgação

Foi aprovado nesta terça-feira, 11, projeto de lei de autoria do vereador Ubirajara Teixeira, o Bira (PSD) que torna obrigatória a instalação de detectores de metais nas escolas da rede pública e privadas no município de São Carlos. A matéria foi aprovada por 13 votos a 2, durante a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal deste ano.

“É uma lei nada demagógica, visa garantir mais segurança aos alunos da Rede Pública e Privada de nosso município. Pensamos nos alunos, professores, merendeiras e demais profissionais que trabalham nesses locais, disse Bira.

Agora o projeto vai para a sanção do prefeito Airton Garcia e sendo sancionado, sua viabilidade técnica dependerá também do Poder Executivo em escolher qual o equipamento mais indicado para ser usado nas escolas. " Existem equipamentos caros, mas também tem aqueles de uso manual e outros de instalação nas portas com valores mais acessíveis. O importante é que, como representante do Poder Legislativo, criamos uma lei para assegurar a segurança de todos. Infelizmente nos últimos meses temos sido manchete internacional em razão de casos terríveis de violência nas escolas, inclusive com mortes. E esses equipamentos coíbem a entrada de armas (brancas e de fogo)”, completou Bira.

O parlamentar ressaltou que na quinta feira, 13, haverá uma audiência pública para a discussão da segurança pública nas escola, audiência essa solicitada pelo vereador Lucão Fernandes ( MDB ) às 15:00 hs, no plenário da Câmara.

Bira finaliza: " As escolas precisam também de muros mais altos, cercas elétricas, concertinas e até mesmo aumento do efetivo da Guarda Municipal e a presença mais efetiva da Polícia Militar, para efetuarem mais rondas no entorno das escolas. Precisamos coibir a violência e as drogas. Este é o dever do Poder Público”.

Outro projeto relacionado a segurança nas escolas e que foi aprovado é de autoria do vereador André Rebello que propõe que as escolas tenham um vigilante munido com arma de fogo ou uma arma de choque.

