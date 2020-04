APP Acisc tem canal para divulgação de produtos "delivery" em São Carlos

Crédito: Divulgação

Com o objetivo de ajudar a fortalecer o comércio de São Carlos, impactado pela crise do novo coronavírus [Covid-19], a Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) lançou um canal no seu aplicativo para que os associados possam divulgar serviços em sistema “delivery”.

O serviço está disponível no APP Acisc e já conta com dezenas de empresas cadastradas. “Estamos passando por um momento muito difícil e os empresários estão tendo que se adaptar a essa situação. Para ajudar nossos associados, lançamos esse meio de divulgação para que os consumidores possam acessar e entrar em contato com os serviços oferecidos por essas empresas”, contou o presidente da ACISC, José Fernando Domingues.

Para divulgar o produto ou o serviço no APP Acisc, o associado deve entrar em contato pelo e-mail: relacionamento@acisc.com.br ou no WhatsApp 16 99621-6432. Não tem custos. Será divulgado o perfil da empresa, horários de funcionamento, canais para o cliente realizar a compra, formas de pagamento, entre outras informações.

Podem se cadastrar empresas de setores como alimentação, cuidados pessoais, vestuário e calçados, infantil, itens para o lar e comércio em geral, que possuem o sistema “delivery”.

A Acisc ressalta que o espaço funciona como uma vitrine de negócios locais e que não interfere na forma de venda ou de entrega. A responsabilidade dos produtos e o modelo de compra e venda, são exclusivas dos seus anunciantes.

APLICATIVO

O APP Acisc foi lançado no ano passado e apresenta a história da cidade, os objetivos da entidade, um guia comercial com mais de 2 mil lojas divididas em 15 categorias e acesso a central de notícias, campanhas e eventos da Acisc.

Para o consumidor, o software oferece consulta gratuita do CPF, banco de vagas de emprego disponíveis e horário de funcionamento do comércio, já o comerciante pode verificar os serviços e benefícios oferecidos pela Acisc, realizar o agendamento do auditório e da sala de reuniões, realizar consultas físicas e jurídicas e associar-se.

"Nós desenvolvemos uma ferramenta voltada tanto ao empresário quanto ao consumidor. Para o empresário, é uma grande oportunidade de divulgar sua empresa e sua marca para o consumidor, que terá toda essa diversidade de produtos na palma da mão", contou Zelão.

A ferramenta está disponível gratuitamente para Android, pelo Google Play, e para iOS, na App Store.

