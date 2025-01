Compartilhar no facebook

Um sortudo de São Carlos ganhou R$ 800 mil no prêmio principal do Hiper saúde sorteado ontem em Ribeirão Preto. A cartela foi adquirida em um ponto de venda no bairro Cidade Aracy.

Outras cinco cartelas adquiridas na cidade foram premiadas no giro da sorte e faturaram R$ 2 mil cada.

