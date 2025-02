Aposta de São Carlos acerta a quina da Mega Sena e leva mais de R$ 40 mil

Mega-sena - Crédito: divulgação

No concurso 2.834 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (27), nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas: 05, 08, 11, 15, 39 e 47. Com isso, o prêmio acumulou e o próximo sorteio, marcado para sábado (1º), deve pagar cerca de R$ 42 milhões ao ganhador que acertar os seis números.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, algumas apostas garantiram prêmios menores. Uma aposta de São Carlos acertou a quina e faturou R$ 40.597,32. Já em Araraquara, um apostador levou R$ 765,55 ao acertar quatro dezenas na quadra.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em lotéricas credenciadas ou pelo site da Caixa Econômica Federal. O valor mínimo para jogar é R$ 5,00.

