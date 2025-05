Aposta de São Carlos acerta a quina da Mega-Sena e fatura mais de R$ 68 mil

Compartilhar no facebook

Mega-sena - Crédito: divulgação

Uma aposta feita na lotérica Parada da Sorte, em São Carlos, acertou a quina no concurso 2.865 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (20), em São Paulo. O sortudo levou para casa o prêmio de R$ 68.396,43.

O sorteio teve duas apostas vencedoras para os seis números sorteados, que irão dividir o prêmio principal de R$ 103.014.135,88, cada uma recebendo R$ 51.507.067,95. As apostas premiadas com a sena foram registradas nas cidades de Goiânia (GO) e Caraguatatuba (SP).

Além da quina, cinco apostas feitas em São Carlos acertaram a quadra, e cada uma foi premiada com R$ 1.254,90.

