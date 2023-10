SIGA O SCA NO

29 Out 2023 - 10h47

29 Out 2023 - 10h47 Por Da redação

Mega-Sena - Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O prêmio da Mega Sena acumulou neste sábado (28) por nenhum apostador ter acertado as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal. O valor agora está estimado em R$ 105 milhões e novo concurso corre na quarta-feira. Os números sorteados no sábado, no Concurso 2650, foram 09, 18, 29, 37, 39 e 58.

Em São Carlos, uma aposta feita da Lotérica Episcopal acertou cinco dezenas e faturou o prêmio de R$ 44.304,85.

