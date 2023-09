Aposta de São Carlos acerta 15 dezenas e leva R$ 2,9 milhões na Lotofácil da Independência

SIGA O SCA NO

Lotofácil da Independência, concurso especial realizado neste sábado (9), teve 65 apostas vencedoras que acertaram as 15 dezenas sorteadas. O prêmio total, estimado em R$ 200 milhões, é o maior da história da modalidade.

As dezenas sorteadas foram: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24 e 25.

Uma das apostas vencedoras é um bolão com 18 cotas realizado na lotérica Já Lucrei de São Carlos. O valor exato a receber é R$ 2.955.552,77. A vizinha Araraquara também teve ganhador do prêmio principal, porém com aposta única.

Além disso, outras 8.695 apostas acertaram 14 números e vão receber R$ 1.755,69 cada.

utras 294.181 apostas acertaram 13 dezenas e receberão R$ 30 cada. Já 3.571.989 apostas acertaram 12 dezenas e receberão R$ 12 cada. E 19.334.116 apostas acertaram 11 dezenas e receberão R$ 6 cada.

O próximo concurso da Lotofácil será na segunda-feira (11), com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

