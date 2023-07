Aposta de São Carlos acerta 15 dezenas e leva quase R$ 1,6 milhão na Lotofácil

Lotofácil - Crédito: © Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Lotofácil, concurso 2860, foi sorteada ontem (11), na capital paulista. Quatro apostas simples acertaram 15 dezenas e vão dividir o prêmio de R$ 6,3 milhões.



As dezenas sorteadas foram: 01-02-03-04-05-08-09-12-13-14-15-16-18-20-21.



Apostas de São Paulo - SP (canais eletrônicos), São Carlos - SP (Lotérica Já Lucrei), Itanhaém - SP (Talismã da Sorte) e uma do Rio de Janeiro - RJ (Loterias Rio do A Ltda) foram as ganhadoras da edição. Cada uma vai levar R$ 1.586.609,04, de um total de R$ 6.346.436,16.



