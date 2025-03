ApÃ³s trÃªs horas de reuniÃ£o, Prefeitura mantÃ©m proposta de 6,56% de reajuste

Reunião realizada nesta quinta-feira -

Foi realizada na manhã desta quinta-feira (27) reunião entre representantes da Prefeitura Municipal, diretoria do SINDSPAM e membros da Comissão de Negociação dos Servidores para discutir as questões econômicas do Acordo Coletivo 2025/2026.

O encontro desta quinta-feira, contou com a presença do prefeito municipal Netto Donato e dos secretários.

Após quase três horas de discussões, não houve avanços nas cláusulas financeiras, isto é, a Prefeitura manteve os índices que foram rejeitados na assembleia. Já nas cláusulas sociais, houve alguns avanços em relação ao Plano de Carreira e às contratações de novos servidores.

Conforme deliberação da assembleia, com a reabertura das negociações, a manifestação que estava programada para sexta-feira (28) em frente ao Paço Municipal foi suspensa.

A pauta do acordo reformulada pela Prefeitura, foi enviada para o SINDSPAM no final da tarde desta quinta-feira e será apresentada na assembleia marcada para sábado (29) a partir das 9h no salão social do SINDSPAM, onde caberá à categoria analisar e deliberar.

Leia Também