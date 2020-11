Após temporal, Prefeitura realiza limpeza em ruas que foram alagadas

Funcionário da Prefeitura Municipal realiza limpeza na baixada do Mercado Municipal - Crédito: Divulgação

Equipes da Prefeitura Municipal entraram pela madrugada deste sábado (14) para avaliar os estragos causados pelo temporal desta sexta-feira (13) e realizar a limpeza das vias. Segundo a Defesa Civil, choveu o equivalente a 50 milímetros.

De acordo com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Samir Gardini, não houve transbordamento do córrego do Gregório, porém o relevo da cidade trouxe bastante água para a região central, causando o alagamento.

Outras regiões que tiveram problemas com o temporal foram a rotatória do Cristo, Praça Itália e CDHU. Também houve registro de alagamento do prolongamento da avenida Trabalhador São-Carlense, na região do terminal rodoviário.

Algumas casas também foram destelhadas na região sul e árvores caíram.

