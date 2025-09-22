Após segunda-feira chuvosa, tempo volta a ficar estável

Terça-feira (23/09) e Quarta-feira (24/09)



O Tempo volta a ficar estável na grande maioria do estado de São Paulo, com predomínio de sol entre nuvens e sem previsão de chuva, apenas nas regiões nordeste e leste (principalmente no litoral) ainda haverá muitas nuvens com previsão e chuvas isoladas. As temperaturas estarão em declínio. Temperaturas estáveis.

Quinta-feira (25/09)



Sol entre nuvens e sem previsão de chuva. Apenas para o litoral são previstas chuvas isoladas devido aos ventos úmidos que vem do oceano. Temperaturas em declínio. (Fonte IPMET)

