(16) 99963-6036
segunda, 22 de setembro de 2025
Previsão do tempo

Após segunda-feira chuvosa, tempo volta a ficar estável

22 Set 2025 - 17h06Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Após segunda-feira chuvosa, tempo volta a ficar estável -

Terça-feira (23/09) e Quarta-feira (24/09)


O Tempo volta a ficar estável na grande maioria do estado de São Paulo, com predomínio de sol entre nuvens e sem previsão de chuva, apenas nas regiões nordeste e leste (principalmente no litoral) ainda haverá muitas nuvens com previsão e chuvas isoladas. As temperaturas estarão em declínio. Temperaturas estáveis.

Quinta-feira (25/09)


Sol entre nuvens e sem previsão de chuva. Apenas para o litoral são previstas chuvas isoladas devido aos ventos úmidos que vem do oceano. Temperaturas em declínio. (Fonte IPMET)

Leia Também

Empresas terão bate-papo sobre inclusão de pessoas com TEA em São Carlos
Cidade20h14 - 22 Set 2025

Empresas terão bate-papo sobre inclusão de pessoas com TEA em São Carlos

Prefeito Netto Donato acompanha ações emergenciais após ocorrência em CEMEI na Vila Isabel
Cidade20h12 - 22 Set 2025

Prefeito Netto Donato acompanha ações emergenciais após ocorrência em CEMEI na Vila Isabel

Vento de 75 km/h destelha escola e causa danos no Estádio Luisão em São Carlos
Cidade17h55 - 22 Set 2025

Vento de 75 km/h destelha escola e causa danos no Estádio Luisão em São Carlos

Temporal compromete abastecimento de água em São Carlos
Cidade17h12 - 22 Set 2025

Temporal compromete abastecimento de água em São Carlos

Temporal provoca queda de árvore e pontos de alagamento no CDHU
Cidade15h40 - 22 Set 2025

Temporal provoca queda de árvore e pontos de alagamento no CDHU

Últimas Notícias