ApÃ³s reportagem do SCA, paciente com suspeita de tuberculose Ã© transferida para o HU

Na tarde desta terça-feira, Valdirene Fermino Ramos de Brito, de 49 anos, foi transferida para o Hospital Universitário (HU) após aguardar por uma vaga em um hospital de referência desde ontem.

Valdirene foi diagnosticada com suspeita tuberculose e estava internada no setor de isolamento da UPA do Aracy 2, enfrentando complicações graves de saúde. A transferência para o HU era aguardada com urgência devido ao agravamento de seu estado clínico.

Após ter ciência do caso pelo São Carlos Agora, o vereador Paulo Vieira foi até a UPA e prestou auxílio aos familiares.

A tuberculose é uma doença infecciosa que pode ser fatal se não tratada adequadamente..

