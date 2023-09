Após reportagem do SCA, mãe do menino David consegue agendar consultar no AME

David Henrique Garbelotti conseguiu marcar uma consulta com um neuropediatra - Crédito: arquivo pessoal

Após reportagem publicada pelo São Carlos Agora contando o caso pequeno David Henrique Garbelotti, a mãe, Andreia Aparecia Otaviani, foi chamada para uma reunião na sede da secretaria de saúde. Ela conseguiu agendar uma consulta com um neuropediatra para a próxima sexta-feira (29), no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Sâo Carlos.

Logo após a reportagem ir ao ar, o caso ganhou repercussão e centenas de pessoas compartilharam a matéria.

Desde agosto, David precisava com urgência de uma consulta com um especialista, pois apresenta crises convulsivas e já esteve internado duas vezes.

Inicialmente ele apresentava apenas quadro de crise epilética, porém atualmente também está sendo acometido por crises tônico-clônicas, que é um tipo de convulsão que envolve perda de consciência e contrações musculares violentas. Mesmo tomando medicação especifica, as crises permanecem. Ele também apresenta quadro de sangramento pelo ouvido e nariz.

Após passar pela UBS do Santa Felícia, David teve pedido de encaminhamento com urgência para passar com um neuropediatra, inclusive teve o nome inserido no sistema CROSS, mas até então não era chamado para a consulta.

Sem saber mais para onde buscar ajuda, a mãe resolver apelar ao jornal São Carlos Agora.

Agradecemos a todos que colaboraram e se sensibilizaram com o caso do pequeno David.

