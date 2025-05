Após reportagem do SCA, idosa é transferida para Santa Casa

Compartilhar no facebook

Olinda Dorta, moradora do Jardim Gonzaga, foi transferida para a Santa Casa de São Carlos na última sexta-feira (16), após a publicação de uma reportagem do São Carlos Agora.

De acordo com a Prefeitura Municipal, Olinda deu entrada na UPA do Cidade Aracy por volta da meia-noite de sexta-feira, apresentando uma alteração cardíaca. Segundo familiares, ela necessitava de cuidados médicos especializados para investigação do problema.

A transferência para a Santa Casa ocorreu às 13h26 deste sábado (17), garantindo o suporte necessário para o atendimento da idosa.

