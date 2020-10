Após reportagem do SCA, CPFL troca lâmpadas queimadas em avenida na região do Swiss Park

Crédito: Divulgação

Após matéria divulgada na terça-feira, 20, no São Carlos Agora quando moradores residentes no Swiss Park denunciaram que 29 luminárias estariam queimadas em uma das avenidas do bairro, na quarta-feira, 21, funcionários da CPFL realizaram a devida manutenção e trocaram as lâmpadas.

Até então os moradores mostravam-se irritados com o abandono e caso a solução não fosse tomada, não descartavam buscar ajuda no Ministério Público, para que a reivindicação fosse atendida.

Segundo os residentes no bairro, a via expressa em questão é uma boa opção para prática de atividades recreativas, como passeios de bike e caminhadas, no intuito de proporcionar qualidade de vida.

