Após reportagem do SCA, catadora de recicláveis recebe material de construção para reconstruir cômodo destruído pelas chuvas

Crédito: Whatsapp SCA

Após reportagem do site São Carlos Agora sobre a difícil situação da catadora de recicláveis Marinalva Santana Ramos, que teve um cômodo de sua residência destruído pelas fortes chuvas no início do ano, os leitores demonstraram grande solidariedade e generosidade ao oferecer doações para ajudar na reconstrução do espaço.

Marinalva, que atualmente recebe um auxílio de R$ 650,00 do programa Bolsa Família, não possuía condições financeiras para adquirir o material necessário para refazer o quarto de sua filha de 15 anos. Vivendo temporariamente nos fundos de uma residência na rua Dr. Antônio Pereira de Novais, número 607, no bairro Jardim Zavaglia.

Após a divulgação da história de Marinalva, ela recebeu 1 milheiro de tijolos baianos que irão ajudar na construção do cômodo. Ela agradeceu a ajuda.

