Após repercussão negativa, palestra com ministro Gilmar Mendes é cancelada

A palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, que encerraria o I Congresso Jurídico OAB São Carlos no dia 12 de dezembro, não será mais realizada. A informação foi postada nas redes sociais da ordem.
"A OAB São Carlos e Ibaté informa que alterou a composição dos palestrantes do primeiro congresso, a ser realizado entre os dias 11 e 12 de dezembro. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, não estará mais presente ao encerramento.
A 30a subseção reforça seu papel de atuação na defesa da Constituição, do estado democrático de direito, dos direitos humanos e da justiça social. Mantém o compromisso com o aprimoramento jurídico por meio do debate, proposta reforçada pela realização do primeiro congresso. A instituição continuará trabalhando para receber nomes relevantes do meio jurídico nacional e internacional".
EVENTO CONFIRMADO – Mesmo sem a palestra do ministro do STF, com o tema “Direito na Capital da Tecnologia”, será realizado no Maison Flamboyant – Avenida Caroline Garcia Batista, Chácara Patota, em São Carlos, nos dias 11 e 12 de dezembro, o I Congresso Jurídico OAB São Carlos.
Inspirada no ambiente de vanguarda do município, a 30ª Subseção da OAB São Carlos – Ibaté realiza um encontro que une tradição jurídica, inovação e reflexão crítica sobre os desafios da era digital.
O evento contará com palestras de especialistas reconhecidos nacional e regionalmente, painéis dinâmicos, espaço para networking, atividades formativas e a presença de autoridades do sistema OAB, consolidando-se como o maior encontro jurídico já realizado na Capital da Tecnologia.
Inscrições e informações:
https://www.congressooabsaocarlos.com/
PROGRAMAÇÃO OFICIAL
11 DE DEZEMBRO (QUINTA-FEIRA)
9h – Abertura Oficial – Dra. Andréa I. Martos Valdevite
9h20 – Vanderlei Salvador Bagnato
Tema: Ciência e inovação no ambiente acadêmico: opção ou obrigação?
10h – Dr. Antônio Gonçalves
Tema: Cybercrimes
11h – Dr. Luis Carlos Szymonowicz
Tema: Desafios da Reforma Tributária e impactos no Comércio Exterior – Capacitação das empresas nacionais
12h às 13h30 – Intervalo para almoço
13h30 – Rafael Pierini
14h – Dra. Adriana Galvão
Tema: Teletrabalho, Controle de Jornada e Direito à Desconexão – Análise das novas dinâmicas do home office, uso de ferramentas digitais de produtividade e proteção à saúde mental do trabalhador conectado
15h – Dr. Thiago Massicano
Tema: A Advocacia na Era da Inteligência Artificial: o Profissional do Futuro – Automação, elaboração de peças e redefinição do papel do advogado humano
16h – Dr. Wagner José Penereiro Armani
Tema: Startups: Como Estruturas Societárias Inteligentes Geram Valor e Atraem Investidores
12 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA)
9h – Dr. Augusto Fauvel
Tema: Integração entre Direito Aduaneiro e Direito Digital – O Futuro do Comércio Global
10h – Dr. Paulo César Scanavez
Tema: Família e Sucessões Digitais: Herança de Dados, Perfis e Bens Virtuais
11h – Dr. Eduardo Burihan
Tema: Direito Criminal e os Novos Paradigmas da Era Digital
12h às 13h30 – Intervalo para almoço
13h30 – Rafael Pierini
14h – Desembargador Dr. Miguel Petroni Neto
Tema: Tecnologia Verde e Responsabilidade Jurídica – O Direito na Era da Sustentabilidade Inteligente
15h – Dra. Giovana Policastro & Dr. Luís Eduardo de Oliveira Silva
Tema: Saúde Mental, Burnout e Hiperconectividade: O Novo Risco Ocupacional
16h – Encerramento