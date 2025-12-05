Após repercussão negativa, palestra com ministro Gilmar Mendes é cancelada

Ministro Gilmar Mendes - Crédito: Reprodução/Agência Brasil

A palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, que encerraria o I Congresso Jurídico OAB São Carlos no dia 12 de dezembro, não será mais realizada. A informação foi postada nas redes sociais da ordem.

"A OAB São Carlos e Ibaté informa que alterou a composição dos palestrantes do primeiro congresso, a ser realizado entre os dias 11 e 12 de dezembro. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, não estará mais presente ao encerramento.

A 30a subseção reforça seu papel de atuação na defesa da Constituição, do estado democrático de direito, dos direitos humanos e da justiça social. Mantém o compromisso com o aprimoramento jurídico por meio do debate, proposta reforçada pela realização do primeiro congresso. A instituição continuará trabalhando para receber nomes relevantes do meio jurídico nacional e internacional".

EVENTO CONFIRMADO – Mesmo sem a palestra do ministro do STF, com o tema “Direito na Capital da Tecnologia”, será realizado no Maison Flamboyant – Avenida Caroline Garcia Batista, Chácara Patota, em São Carlos, nos dias 11 e 12 de dezembro, o I Congresso Jurídico OAB São Carlos.

Inspirada no ambiente de vanguarda do município, a 30ª Subseção da OAB São Carlos – Ibaté realiza um encontro que une tradição jurídica, inovação e reflexão crítica sobre os desafios da era digital.

O evento contará com palestras de especialistas reconhecidos nacional e regionalmente, painéis dinâmicos, espaço para networking, atividades formativas e a presença de autoridades do sistema OAB, consolidando-se como o maior encontro jurídico já realizado na Capital da Tecnologia.

Inscrições e informações:

https://www.congressooabsaocarlos.com/

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

11 DE DEZEMBRO (QUINTA-FEIRA)

9h – Abertura Oficial – Dra. Andréa I. Martos Valdevite

9h20 – Vanderlei Salvador Bagnato

Tema: Ciência e inovação no ambiente acadêmico: opção ou obrigação?

10h – Dr. Antônio Gonçalves

Tema: Cybercrimes

11h – Dr. Luis Carlos Szymonowicz

Tema: Desafios da Reforma Tributária e impactos no Comércio Exterior – Capacitação das empresas nacionais

12h às 13h30 – Intervalo para almoço

13h30 – Rafael Pierini

14h – Dra. Adriana Galvão

Tema: Teletrabalho, Controle de Jornada e Direito à Desconexão – Análise das novas dinâmicas do home office, uso de ferramentas digitais de produtividade e proteção à saúde mental do trabalhador conectado

15h – Dr. Thiago Massicano

Tema: A Advocacia na Era da Inteligência Artificial: o Profissional do Futuro – Automação, elaboração de peças e redefinição do papel do advogado humano

16h – Dr. Wagner José Penereiro Armani

Tema: Startups: Como Estruturas Societárias Inteligentes Geram Valor e Atraem Investidores

12 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA)

9h – Dr. Augusto Fauvel

Tema: Integração entre Direito Aduaneiro e Direito Digital – O Futuro do Comércio Global

10h – Dr. Paulo César Scanavez

Tema: Família e Sucessões Digitais: Herança de Dados, Perfis e Bens Virtuais

11h – Dr. Eduardo Burihan

Tema: Direito Criminal e os Novos Paradigmas da Era Digital

12h às 13h30 – Intervalo para almoço

13h30 – Rafael Pierini

14h – Desembargador Dr. Miguel Petroni Neto

Tema: Tecnologia Verde e Responsabilidade Jurídica – O Direito na Era da Sustentabilidade Inteligente

15h – Dra. Giovana Policastro & Dr. Luís Eduardo de Oliveira Silva

Tema: Saúde Mental, Burnout e Hiperconectividade: O Novo Risco Ocupacional

16h – Encerramento

Leia Também