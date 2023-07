Após reclamações de usuários, EcoNoroeste inicia obras de melhoria no pavimento da Washington Luis - Crédito: divulgação

A EcoNoroeste iniciou os trabalhos emergenciais de fresagem (remoção da camada superficial) e recomposição do pavimento na Rodovia Washington Luís (SP 310) entre São Carlos e Araraquara. Estão previstas intervenções em aproximadamente 30 quilômetros, entre o km 227 e km 240, em ambos os sentidos. As obras são realizadas entre 21h e 5h para garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego, evitando transtornos aos usuários.

Em paralelo à essa ação, as equipes também estão atuando na região de São José do Rio Preto, onde já foram recuperados mais de 40 quilômetros de asfalto e a alça de acesso da SP 320 para a SP 310.

O objetivo destas obras emergenciais é estabelecer melhores condições de tráfego nos 442 quilômetros que, há dois meses, passaram a ser administrados pela EcoNoroeste. “Esse trabalho de recuperação faz parte do nosso Plano de Adequação Inicial, que será finalizado até novembro deste ano”, explicou Giuliano Gazabim, gerente de Engenharia da concessionária. Nesse período, estão sendo investidos mais de R$ 50 milhões nos serviços de pavimento.

Para garantir que os trabalhos sejam eficazes, a equipe de engenharia da empresa realizou um diagnóstico detalhado do pavimento, cuja situação foi agravada pelo longo período de chuvas. Além das obras de recuperação em andamento, equipes da EcoNoroeste têm feito reparos pontuais em todo o trecho (tapa-buraco), além de podas de vegetação, substituição de placas, recuperação e limpeza de drenagens.

Obras são realizadas entre 21h e 5h para garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego

Obras previstas

Os trabalhos preparatórios para as grandes melhorias na malha viária também estão em desenvolvimento, cujo início está previsto para os próximos anos. Serão 123 quilômetros de duplicações, 95 quilômetros de faixas adicionais, além da implantação e/ou adequação de 26 quilômetros de vias marginais nos trechos urbanos, uma demanda antiga das populações de São Carlos e São José do Rio Preto. Também serão construídos 75 quilômetros de ciclovias e implantadas ou adequadas 42 passarelas. Outro importante investimento beneficia diretamente os usuários de caminhões, que representam 65% do tráfego no trecho: três Pontos de Parada e Descanso – um novo e outros dois ampliados – em locais estratégicos para que esses profissionais façam uma pausa segura em suas jornadas.

