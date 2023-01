Após recape, trânsito na rua Ângelo Passeri/ponte do Casa Branca é liberado

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Por meio de nota emitida pela assessoria da Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos informou que concluiu o recapeamento asfáltico da Rua Ângelo Passeri e da ponte, na região do antigo restaurante Casa Branca, ficando o trânsito de veículos liberado a partir do final da manhã desta sexta-feira, 20.

A região foi duramente castigada pelas fortes chuvas da última semana de dezembro, acarretando, inclusive, na ruptura parcial da ponte que liga os dois sentidos da Avenida Francisco Pereira Lopes, gerando a interdição da via.

O município chegou a solicitar apoio ao Governo do Estado para execução da obra, mas, em função dos prazos, a Prefeitura Municipal de São Carlos realizou os serviços com recursos próprios a fim de reestabelecer a normalidade no local com maior agilidade.

