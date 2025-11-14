Após realocação, radares em novos pontos começam a funcionar na próxima segunda-feira (17)

Novo radar localizar na avenida Comendador Alfredo Maffei -

A Prefeitura de São Carlos anuncia que, a partir desta segunda-feira, 17 de novembro, entram em operação dois equipamentos de fiscalização eletrônica relocados em pontos estratégicos da cidade. A medida, segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, tem como objetivo reforçar a segurança viária e reduzir acidentes em trechos considerados críticos.

Os novos locais de instalação são: Avenida São Carlos, na altura da Rua Adolfo Cattani – velocidade máxima de 50 km/h e Avenida Comendador Alfredo Maffei, a cerca de 50 metros do nº 3335 – velocidade máxima de 50 km/h.

Esses equipamentos substituem os radares anteriormente posicionados na Rua João de Guzzi, Santa Felícia e na Rua Theodureto de Camargo, na região da Vila Prado, que serão desativados.

De acordo com a secretaria, a decisão foi baseada em estudo técnico que levou em conta critérios como volume de tráfego, registros de acidentes e características operacionais das vias. Toda a sinalização vertical e horizontal já foi implantada, seguindo as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), para garantir transparência e visibilidade aos condutores.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destacou a importância da medida. "Queremos preservar vida e a segurança de todos que circulam pela cidade. A relocação dos equipamentos atende a critérios técnicos e busca reduzir acidentes em pontos críticos, garantindo mais tranquilidade para motoristas e pedestres".

O secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, ressaltou o papel da tecnologia no planejamento urbano. "A mobilidade urbana exige constante atualização e monitoramento. Com esses novos pontos de fiscalização, conseguimos alinhar tecnologia e planejamento para melhorar o fluxo viário e reforçar a cultura de respeito às regras de trânsito".

