Após quase 50 dias, volta a chover em São Carlos

Após 47 dias de estiagem, voltou a chover nesta segunda-feira (17), em São Carlos. Pouco depois das 5h uma pancada de chuva que durou cerca de 15 minutos atingiu a cidade. Segundo a Defesa Civil, até às 8h choveu o equivalente a 8 milímetros.

Pode chover novamente a qualquer hora do dia e as temperaturas ficam mais baixas em relação aos últimos dias.

Previsão do tempo para os próximos dias

Segunda-feira (17/08)

Frente fria propaga-se pelo litoral do estado de São Paulo, causando muita nebulosidade e chuvas isoladas (algumas estarão acompanhadas por trovoadas) que continuam se concentrando, principalmente entre o oeste, sul e leste do estado.

Terça-feira e Quarta-feira (19/08)

Sistema frontal perde intensidade e o sol volta a aparecer do decorrer da tarde de terça-feira em grande parte do estado de São Paulo, exceto no sul e leste paulistas, que continuam com chuvas isoladas. Na quarta-feira as condições de Tempo permanecem inalteradas.Temperaturas em elevação.

IPMET

