Após pedido de Paraná Filho, SAAE reforça abastecimento do Cidade Aracy com 3 carretas tanque

Na última segunda feira (14/09) o vereador Paraná Filho (PSL) esteve em reunião com o presidente do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de São Carlos, Benedito Carlos Marchezim para tratar da falta de água que vinha ocorrendo em diversas regiões da cidade, em especial no Cidade Aracy.

Nesse dia, o presidente da autarquia firmou um compromisso com o vereador Paraná Filho para que fossem disponibilizadas 3 carretas tanque com capacidade de 30 mil litros de água cada para abastecer o reservatório da região do Cidade Aracy.

Na tarde dessa quarta feira (16/09) o vereador esteve presente no reservatório de água para acompanhar e fiscalizar o abastecimento de água que teve inicio no dia anterior.

“Recebemos diversas reclamações de moradores que chegam tarde do serviço e que ao abrir a torneira ou o chuveiro de casa para tomar banho, simplesmente não tem água. Acredito que com essas carretas o abastecimento do bairro deve melhorar”, disse o vereador.

Paraná Filho fez questão de agradecer o presidente do SAAE Benedito Marchezim pelo comprometimento e esforço em atender a demanda da população.

