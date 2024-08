Ventilador - Crédito: Pixabay

Quinta-feira (15/08) até Segunda-feira (19/08)

O Tempo no estado de São Paulo permanece com condição de estabilidade atmosférica, devido a presença da massa de ar seco que contribui para dias com céu claro a poucas nuvens e muito calor, devido a elevação das temperaturas, além de favorecer baixos índices de umidade do ar, no período da tarde.



IPMET

Leia Também