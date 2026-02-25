Após notícia do SCA, serralheiro que estava desaparecido é encontrado no Centro

Após a publicação feita na manhã desta quarta-feira (24) pelo São Carlos Agora, sobre o desaparecimento de um serralheiro de 36 anos, o homem foi localizado no Centro de São Carlos.

Segundo o registro, o desaparecimento ocorreu no último sábado (21), por volta das 8h, em uma residência no Jardim Tangará. De acordo com relato do irmão, o homem saiu de casa a pé, levando um saco com roupas nas costas, vestindo camiseta cinza, bermuda jeans e chinelos.

Após a divulgação do caso, ele foi encontrado no Centro da cidade.

