Após matéria do São Carlos Agora, Dona Clarice recebe cama hospitalar

A família de Clarice Lopes, de 67 anos, moradora do Cidade Aracy II, conseguiu a tão necessária cama hospitalar para que ela possa voltar para casa após receber alta hospitalar.
O equipamento foi oferecido de forma solidária por Leonardo, conhecido como “Léo Fretes”, que também se dispôs a realizar o transporte e entregar o móvel diretamente na residência da paciente, no bairro Cidade Aracy II.
“Ele não só conseguiu a cama, como vai levá-la até nossa casa. Não temos palavras para agradecer”, comemorou a família, emocionada.
Clarice enfrenta um quadro de metástase decorrente de um câncer inicialmente identificado na mama, que se espalhou pelo corpo. Durante o tratamento, ela também sofreu um AVC, o que agravou sua condição e exige cuidados especiais. A cama hospitalar é fundamental para garantir segurança e conforto no retorno ao lar.
A família agradece a todos que compartilharam e se mobilizaram, reforçando que atitudes como essa fazem a diferença na vida de quem enfrenta situações tão delicadas.