Após mais de um 1 mês de luta pela vida, colaborador da Tecumseh falece; empresa lamenta

Tecumseh - Crédito: Maycon Maximino

A Tecumseh do Brasil comunicou, com profundo pesar, o falecimento do colaborador Sandro Gomes Piccolo, ocorrido na madrugada desta segunda-feira (12) no Hospital São Lucas, em Ribeirão Preto.

Sandro, de 50 anos, estava internado desde o dia 6 de abril após um grave acidente de trabalho. Ele fazia parte da equipe da Tecumseh desde 2021. "A sua falta já está sendo sentida por todos os colegas, familiares e amigos.”, diz a nota enviada pela empresa à imprensa.

Segundo o SCA apurou, Sandro sofreu queimaduras quando realizava um trabalho em uma máquina. Ele foi socorrido por uma ambulância de uma empresa particular contratada pela empresa e levado até o hospital da Unimed. Devido a gravidade das lesões, precisou ser transferido para o hospital São Lucas em Ribeirão Preto, mas não resistiu aos ferimentos. Durante todo esse tempo recebeu todo amparo da empresa.

