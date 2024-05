Após intenso trabalho, Bombeiros resgatam cachorrinha na antiga pedreira Bandeirantes

SIGA O SCA NO

Dalila com os tutores e os anjos da guarda de plantão: resgatada após três horas - Crédito: Colaborador

Uma equipe do Corpo de Bombeiros, ou então “anjos da guarda de plantão”, esteve em ação na tarde/noite deste domingo, 26, em um resgate que terminou com saldo positivo de uma cachorra na antiga pedreira Bandeirantes, no Belvedere.

A “melhor amiga”, que atende pelo nome de Dalila, não chegou a cair, mas ficou em situação de risco em um local de difícil acesso. Desesperada, a tutora acionou o Corpo de Bombeiros e por volta das 17h uma equipe começou o trabalho de resgate. Foram mais ou menos três horas de trabalho intenso com os integrantes da corporação de arriscando na parede da antiga pedreira.

Após o resgate da “melhor amiga”, o que não faltou foi comemoração e uma foto dos envolvidos no salvamento da cachorra.

