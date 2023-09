Após incêndio, aulas são suspensas no “Paulo Freire”

Sala atingida pelas chamas: seis bebês que frequentam o local estavam em atividade externa - Crédito: Divulgação

O incêndio que aconteceu na manhã desta quarta-feira, 13, no Cemei Paulo Freire, localizado no Jardim Itamaraty, fez com que a Secretaria Municipal de Educação cancelassem as aulas na instituição de ensino.

O secretário Roselei Françoso foi até a instituição de ensino e informou que as aulas foram interrompidas na manhã desta quarta-feira, estendendo-se até a quinta-feira, 14. A perspectiva é que retornem na sexta-feira, 15.

Durante a entrevista, Françoso disse que o primeiro passo será investigar o motivo das chamas que teve início no banheiro de uma das salas onde teria ocorrido um curto circuito em um dos dois chuveiros e depois atingiu uma sala de aula onde seria o berçário que é utilizado por seis bebês que estavam em atividade externa. Ninguém ficou ferido.

“Vamos recuperar a sala de aula. Vamos analisar os relatórios da Guarda Municipal, da Defesa Civil e vamos ao 1º DP para formular boletim de ocorrência e pedir uma perícia no local onde ocorreu o incêndio”, disse.

Danos materiais

Aliviado, Françoso disse que foram registrados somente danos materiais e que a Secretaria de Educação irá providenciar a recuperação de todo o material danificado, como a troca dos chuveiros, reposição dos colchões e a pintura. “Vamos solicitar que as atividades sejam inclusive no período noturno”, disse.

Chamas

Ainda de acordo com o secretário de Educação, as chamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros e ainda por funcionários, que utilizaram extintores de incêndio. Indagado se os colaboradores tinham treinamento, não soube informar. “Não sei a qualificação dos funcionários no combate a incêndio. Ainda mais levando em conta que este fato aconteceu pela primeira vez”.

Finalizando, Françoso disse que o Cemei Paulo Freire é frequentado por 112 alunos em dois períodos e integral.

