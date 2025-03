ApÃ³s furto de fiaÃ§Ã£o, SAAE conclui conserto de bomba do Faber II

Compartilhar no facebook

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informou que, após cinco dias de trabalhos ininterruptos, a bomba do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Faber II foi finalmente substituída e entrou em operação neste domingo, 09/03.

O problema foi causado pelo furto de fios elétricos na unidade, ocorrido na madrugada do dia 05/03, comprometendo o funcionamento do sistema e impactando o abastecimento de água na região. A equipe técnica do SAAE trabalhou intensamente para restabelecer o serviço o mais rápido possível, garantindo o retorno à normalidade.

A população afetada já pode contar com o fornecimento de água regularizado.

